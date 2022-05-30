Ataşehir'de 10 bin TL'lik akü çalan hırsızlar kıskıvrak yakalandı

Ataşehir'de 14 Mayıs ile 22 Mayıs tarihleri arasında 5 farklı adresten 10 bin 400 TL değerindeki 7 adet akünün çalınması sonucu Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince harekete geçildi. İnceleme sonucu, şüpheli şahısların bir araçla adreslere gelerek aküleri çaldıkları ve olay yerinden uzaklaştıkları anlaşıldı. Olayda kullanılan suç unsuru araç plakasından aracı kiralayan şahsın G.N.G.(21) isimli kadın şahıs olduğu belirlendi. İkametinde bulunan G.N.G. isimli kadın şahıs ile yapılan görüşmelerde aracın kendisi tarafından kiralandığı, ancak belirtilen tarih ve saatlerde aracı kullanmadığı öğrenildi.

Yapılan incelemenin devamında, G.N.G.'nin eşi olan M.G.(21) isimli erkek şahsın olay tarihlerinde aracı kullandığı ve olayları M.Ü.(21) isimli erkek şahıs ile gerçekleştirdiği tespit edildi. Çalışmaların devamında M.G. isimli şüpheli şahıs 22 Mayıs tarihi saat 20.00 sıralarında Barbaros Mahallesi üzerinde polis tarafından yakalandı. M.Ü. isimli şahıs ise 24 Mayıs günü saat 12.45 sıralarında polis tarafından yakalandı.

Yakalanan M.G. ve M.Ü. isimli şüpheli şahıslara yönelik yapılan sorgulamalarda; hırsızlık ve benzeri asayiş suçlarından çok sayıda suç kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheli şahıslar “açıktan hırsızlık" suçundan yapılan adli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gamze Erdemir

