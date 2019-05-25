İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ataşehir'de 4 katlı binada yangın paniği

Ataşehir'de 4 katlı binada yangın paniği
Ataşehir'de 4 katlı binada yangın paniği

Ataşehir’de 4 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangının çıktığı dairede oturan kadın, alevlerden kurtarmak için 3 çocuğunu vatandaşların açtığı battaniyeye attı. Kendisi de ikinci kattan atladı.

Ataşehir’de 4 katlı binada yangın paniği - Tıkla İzle

Ataşehir Yenisahra mahallesi incekaş sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede diğer katları da sardı. İddiaya göre, yangının çıktığı dairede bulunan Naciye Ş. isimli kadın 5 yaşından küçük 3 çocuğunu apartmanın girişinde battaniye açarak bekleyen vatandaşlara attı. Ardından kendisi atladı.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını kısa sürede kontrol altına alırken, Naciye Ş. isimli kadının ve çocukların özel bir araçla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Yangının çıktığı dairenin üst katında oturan Hakkı Koçak isimli vatandaş, “Çatı arasındaydım, yatıyordum. Sabah bir kalktım. Bağrışmalar vardı, her yer simsiyahtı. Aşağı inmeye çalıştım, dumandan inemedim. Duman direkt benim eve gelmiş, en son çatıya çıktım. Öyle kurtardım kendimi” dedi. Ünal Kocasoy ise “Bir kadın atladı. Çocukları da içeriden almışlar, kurtarmışlar” diye konuştu.  

Gamze Erdemir - Metin Başar

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Ekşili Kutırma tarifi

Ekşili Kutırma tarifi haberimizde... Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.