Ataşehir'de 5 katlı özel yurtta yangın çıktı, öğrenciler sokağa döküldü

Yangın, 02.30 sıralarında Ataşehir İnönü Mahallesi Nene Hatun Sokak üzerinde bulunan 5 katlı özel bir öğrenci yurdunda meydana geldi. İddiaya göre, yurdun 5'inci katındaki bir odada yangın çıktı. Öğrencilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle panikleyen yurtta kalan öğrenciler kendini sokağa attı. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangında yurtta hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.

Yurtta kalan öğrencilerden Mehmet Nuri Aydın, ”Ders çalışıyordum. Odaya çıktım bir koku geldi. İlk başta pek önemsemedim. Sonra bir gürültü koptu. Yangın merdivenlerinden yanmaya başlamış zaten. Yangın var diye bağırdılar. Uyuyan arkadaşlarımız vardı. Onları uyandırdık. Bazı arkadaşlarımız baygınlık falan geçirdi. Yüzüne su falan attık. Çok korktuk. Verilmiş sadakamız varmış büyümeden önlediler“ diye konuştu.

Muharrem Çam



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