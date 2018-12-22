Ataşehir'de akıl almaz lastik hırsızlığı

Olay, Ataşehir İçerenköy Mahallesi Eski Üsküdar Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir lastikçi dükkanında sabah 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yürüyerek dükkanın önüne gelen bir kişi önce etrafı kontrol etti. Ardından 4-5 kişi beyaz minibüsle dükkanın önüne geldi ve kepenkleri kırarak içeri girdi. Dükkanın içinde bulunan lastikleri minibüse taşıyan şahıslar, 7 dakika içerisinde 70 bin değerindeki lastikleri alarak olay yerinden ayrıldı.

Lastik bayisinin sahibi Gökhan Kabakçı, Hırsızlık olayı sabah saat 07.00 sıralarında oluyor. 6 kişilik bir vatandaş 7 dakika içinde yaklaşık 70 bin TL'lik lastiğimizi çalıyorlar. Kamera görüntülerinden saydığımız kadarıyla toplam 52 adet lastik var. Bunun değeri ortalama 70 bin lira. 7 dakika içinde 70 bin lira değerindeki lastiği götürmeleri bayağı ürkütücü. Ve bu olay benim başıma daha önce de geldi. Hiçbir şekilde sonunu alamıyoruz. Kamera sistemlerimiz, güvenliğimiz son noktada. Bu olay çoğaldı, artık sesimizin duyulmasını istiyoruz” diyerek hırsızlık olayına isyan etti.

Metin Başar - Gamze Erdemir