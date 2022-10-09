Ataşehir'de alacak verecek tartışması: Bıçakla yaraladı, silahla vuruldu

Olayda yaralanan bıçaklı saldırgan kaçarak olay yerinden uzaklaşırken tamirhane sahibiyse hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 17.00 sıralarında Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs alacak verecek tartışması yaşadığı şahsa ait tamirhane dükkanını bıçakla bastı. Şüpheli şahıs, işletme sahibini bıçakla yaraladı. İşletme sahibi, ofisinde bulundurduğu silahı alarak dükkanını basarak kendisini yaralayan şahsa ateş açtı.

Olayda yaralanan bıçaklı saldırgan hızla olay yerinden uzaklaşırken, tamirhane sahibiyse hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı.

Yaşanan korku dolu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Abdul Samet Kaya - Halit Arslan - Muharrem Çam



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