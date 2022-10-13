Ataşehir'de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet şoförü dükkana daldı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay sabah 05.30 sularında Ataşehir Kayışdağ Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 FTG 740 plakalı kamyonet şöförü kavşağa süratli bir şekilde girdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför önce taksiye daha sonra yol üzerinde bulunan dükkana daldı. Olay esnasında dükkanın kapısında duran 2 kişiden biri olan Buğra Kaan Yücebaş çarpmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Diğer şahıs ise yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Dükkanda maddi hasar oluşurken olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

İbrahim Furkan Çelik

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