Ataşehir'de caz ve sinema günleri başladı

Ataşehir Belediyesi tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Amfili Park'ta düzenlediği Caz ve Sinema Günleri başladı. Etkinliğinin ilk gününde birbirinden yetenekli genç caz müzisyenleri 'Manuş-u Ala' ve 'JazzMatiz' Ataşehirlilere güzel bir akşam yaşattı. Müzik dolu akşamda vatandaşlar günün stresini atarak keyif dolu saatler geçirdi. Çalınan müziklere sanatseverler dans ve alkışlarla eşlik ederken çocuklar da doyasıya eğlendi. Konserin ardından yapılan film gösterimi ile vatandaşlar keyif dolu anlar yaşadı.

Etkinlikte güzel bir akşam geçiren Tiyatro Sanatçısı Muharrem Uğurlu "Öncelikle güzel bir hava var ve şanslıyız. Ataşehir Belediyesi'nin böyle açık havada özellikle çok uzun bir süre evlere kapandığımız dönemden sonra caz gibi insanı rahatlatan ve huzur veren tatlı bir etkinliğe imza atmış olması çok keyif verici. Sandalyemizi aldık, kahvemizi aldık ve konseri dinliyoruz. Bu ve benzeri etkinlikler biraz daha bizim psikolojik olarak o dönemden kurtulmamız için çok büyük bir fayda sağlayacak. Emeği geçen herkesin eline koluna sağlık" dedi.

Ataşehir Amfili Park'ın ev sahipliği yapacağı etkinlik 3 gün boyunca Ataşehir'de vatandaşlara keyifli anlar yaşatacak.

Enes Şamil Gönenç - Onur Hamzaoğlu