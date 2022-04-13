Ataşehir'de dubalarla kendisine park alanı yapan değnekçi yakalandı

Ataşehir'de 13 Nisan Çarşamba günü yaşanan olayda, yeşil renkli yelek giyen bir şahsın sokak üzerine dubalar koyarak kendisine park alanı oluşturduğu ve bu alana aracını park eden sürücülerden para aldığı tespit edildi. Korsan otoparkçılık yapan R.T. isimli şahıs sivil trafik ekiplerince yakalandı.

Konu ile ilgili yakalanan şahsa, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun “karayolu üzerine yetkisiz duba koymak” içerikli 14. maddesi gereğince 888 TL idari para cezası işlemi uygulandı.

Ayrıca şahıs hakkında, “karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek” içerikli 79. maddesi gereğince adli işlem yapıldı.



Cem Güney Kılıç

