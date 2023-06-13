Ataşehir'de düğünde başlayan kavga sokağa taştı, ortalık savaş alanına döndü

Olay, Ataşehir'de bulunan bir düğün salonunda geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre düğünde kız tarafı ile erkek tarafından 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavgaya gelin tarafı ile damat tarafı da katılınca olay sokağa taştı. Tekmeler ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada ortalık savaş alanına döndü. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aykut Zor - Metin Başar

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