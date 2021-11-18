İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ataşehir'de durağa giren otomobil işe gitmek için bekleyen iki kardeşi ayırdı: 1 ölü, 2 yaralı

Ataşehir'de durağa giren otomobil işe gitmek için bekleyen iki kardeşi ayırdı: 1 ölü, 2 yaralı
Ataşehir'de durağa giren otomobil işe gitmek için bekleyen iki kardeşi ayırdı: 1 ölü, 2 yaralı

Ataşehir, D-100 Karayolu yan yol Fatih Sultan Mehmet Hastanesi önünde kontrolden çıkan otomobil durağa daldı. Meydana gelen kazada durakta otobüs bekleyen 2 kardeşten 1’i olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi de yaralandı.

Ataşehir’de durağa giren otomobil işe gitmek için bekleyen iki kardeşi ayırdı: 1 ölü, 2 yaralı - Tıkla İzle

Olay, 05.40 sıralarında Ataşehir D-100 Karayolu yan yol Fatih Sultan Mehmet Hastanesi önünde meydana geldi. Kadıköy istikametine gitmekte olan Gürkan Kuşak'ın kullandığı 34 BIR 183 plakalı Ford markalı otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucunda işe gitmek için otobüs bekleyen Fikret Ağırman ile kardeşi Mehmet Selim Ağırman'ın olduğu durağa daldı. Korkunç kazada Fikret Ağırman feci şekilde hayatını kaybetti. Kazada sürücü Gürkan Kuşak ile Mehmet Selim Ağırman ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Gürkan Kuşak ile Mehmet Selim Ağırman yaralı olarak kurtulurken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Fikret Ağırman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşanan kazadan sonra D-100 Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan aracın çekici ile olay yerinden kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü. Olay yeri incelme ekiplerinin çalınması sonucunda Ağırman'ın cansın bedeni morga götürüldü.

Muharrem Çam
 

İLGİLİ HABER
Komşular arasında taşlı bıçaklı kavga: 2 yaralı Komşular arasında taşlı bıçaklı kavga: 2 yaralı
İLGİLİ HABER
Kullanılmayan boş bina küle döndü Kullanılmayan boş bina küle döndü
İLGİLİ HABER
Karamanda tartıştığı eski erkek arkadaşını silahla vuran kadın tutuklandı Karaman’da tartıştığı eski erkek arkadaşını silahla vuran kadın tutuklandı

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.