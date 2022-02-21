Ataşehir'de elleri cebinde hırsız, muhabbet kuşunu çaldı

Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Ataşehir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hava alması için kafesiyle birlikte camın önüne konulan muhabbet kuşu, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından çalındı. Rahat tavırlar içerisinde eve ait bahçeye giriş yapan şüpheli etrafı gözetledikten sonra pencere kenarına yaklaşarak muhabbet kuşunu kafesiyle birlikte çaldı. Şüpheli şahıs, çaldığı kuşla birlikte bahçeden çıkarak uzaklaştı. Yaşanan ilginç hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, şüphelinin rahat tavırlarıysa pes dedirtti.

“Kendi evime böyle rahat giremedim”

Hırsızlık olayına ilişkin konuşan ev sahibi Ahmet Demir, “33 yaşındayım. Yıllardır bu mahalledeyim. Kendi evime böyle rahat giremedim. Kuşu çalan kişi elleri cebinde sallanarak bahçeye giriyor. Önce etrafı yokluyor. Kimsenin olmadığını görünce de kuşu kafesiyle birlikte alıp gidiyor. Evin bahçesinde kamera olduğunu görmesine rağmen umursamıyor. Hırsızlık buraya kadar düştü mü? Manevi değeri fazlaydı bizim için Maddi olarak 50 lira anca eder. Bahçede bisiklet var, daha değerli şeyler var. Onları almıyor, 50 liralık kuşu alıyor” diye konuştu.

Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik