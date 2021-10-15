Ataşehir'de evin bahçesinde çiçek hırsızlığı kamerada

Hırsızlık geçtiğimiz günlerde sabah saat 06.00 sıralarında Ataşehir ilçesi Ferhat Paşa Mahallesi 43. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin bahçesinde saksıda ekilen çiçekler sabah saatlerinde kimliği henüz belirlemeyen kişiler tarafından çalındı. O esnada evin karşısında hırsızlık anlarını gören fırıncı bağırınca hırsızlar geldikleri beyaz kamyonete atlayıp kaçtı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan hırsızların rahat tavırları da gözden kaçmadı.

“Karşımızdaki fırının kameralarına falan baktık, hemen 155'i aradım”

Olayın şokunu üstünden atamayan çiçeklerin sahibi Ayşe Küçükkurt, “Dün ben kedilerime mama vermek için sabah kalktım. Bahçeye çıktım baktım, bahçede benim bayağı bir saksı saksı çiçeklerim gitmiş. Herhalde biri bana şaka yapıyor sandım. Bunların böyle kaldırılıp çalınmasına imkanı yok. Dedim birisi bana şaka yapıyor. Bunları bir yere sakladılar herhalde dedim. Sonra aydınlandım tabii hemen karşımızdaki fırının kameralarına baktık. 155'i aradım. Hemen polisler geldi sağ olsunlar.

Bir kamyonda, kağıt toplayıcılarının kamyonet gibi araçlarına benzer bir araçtı. Adam gayet güzel sanki böyle babasının malı gibi, kendi evi gibi, kendi bahçesi gibi kapıyı açmış, girmiş. kaktüs, sukulent, zeytin ağacım vardı, nar ağacım vardı, gül ağacım vardı. Bütün onları bir de saksıları böyle toprak saksılarda olanları, hani saksısı para edecek, sardunyaları, ceylan gözleri ıtırları hepsini bir güzel kamyona 5-10 dakikada yüklemiş. Sabaha karşı gelmişler. İnsanların en derin uykuda oldukları zamanda. Güzelce almış götürmüşler.” dedi.

Ömer Karaoğlu

