Ataşehirde fırında doğalgaz patlaması: 1 yaralı

Olay, saat 06.30 sıralarında Ataşehir Mevlana Mahallesi Sakarya caddesi üzerinde bulunan bir fırında meydana geldi. Doğalgaz kaynaklı gerçekleşen patlamada 2 dükkan maddi hasar alırken 1 kişi de hafif şekilde yaralandı. Vatandaşların durumu 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan vatandaşın ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken daha sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralanan vatandaşın durumunun ağır olmadığı öğrenildi.

“Çok şiddetli bir patlamaydı, aynı bomba gibi”

Patlamanın olduğu fırının yanındaki dükkanda çalışan Gökhan Berik, ”Biz yengemle birlikte tezgahta çalışıyorduk daha sonra patlama oldu ne olduğunu anlamadık. Bizim dükkanımız da zarar gördü patlamadan, üst katımız çöktü çok fazla zararımız var. Çok şiddetli bir patlamaydı, aynı bomba gibiydi.” dedi.

Ömer Karaoğlu

