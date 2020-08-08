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Ataşehir'de gecekondu alev alev yandı

Ataşehir'de gecekondu alev alev yandı
Ataşehir'de gecekondu alev alev yandı

Ataşehir Mustafa Kemal Paşa mahallesinde bulunan bir gecekonduda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek alev topuna döndü. Yangından etkilenen 4 kişi kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre saat 02.30 sıralarında Mustafa Kemal Paşa mahallesi 3105. Sokakta bulunan bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangınla birlikte gece kondu alev alev yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangından etkilenen 4 kişiyi dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen 4 kişi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavi altına alındı.

Olayın görgü tanıklarından olan bir vatandaş,” saat 02.00 sıralarında başladı yangın 25 dk sonra itfaiye geldi. Yangını biz çok erken fark ettik itfaiyeyi aradık. Ama itfaiye geç gelip daha yangını yeni söndürdü” diye konuştu.

Cüneyt Sevindik

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