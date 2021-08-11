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Ataşehir'de gözü dönen saldırgan köpeği sopa ile dövdü

Ataşehir'de gözü dönen saldırgan köpeği sopa ile dövdü
Ataşehir'de gözü dönen saldırgan köpeği sopa ile dövdü

Ataşehir’de bir şahıs tavuklarına saldırdığı gerekçesi ile sokak köpeğini sopayla vurarak acımasızca dövdü. Hayvanseverler tarafından veterinere götürülen köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırgan şahsın köpeğe sopa ile art ard vurduğu anlar kameraya yansıdı.

Ataşehir'de gözü dönen saldırgan köpeği sopa ile dövdü - Tıkla İzle

Olay dün sabah saat 07.30 sıralarında Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre bir vatandaş tavuklarını yayılmaları için evinin yanındaki boş arsaya çıkarttı. Bu esnada sokakta bulunan köpek tavuklara saldırdı. Bunun üzerine öfkelenen şahıs sopasını alarak köpeğin yanına gitti. Saldırgan şahıs bahçede sıkıştırdığı köpeği sopa ile öldüresiye dövdü. Köpek, kendisini bulan hayvanseverler tarafından veterinere götürüldü. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaya şahitlik yapan mahalle sakini, “Sabah uyuyordum, köpeğin bağırma sesleriyle uyandım ve cama çıktım. Baktığımda adamın köpeği sopayla dövdüğünü gördüm. Adamın hızla vurmasından dolayı sopası karşı arsaya fırladı. Daha sonra adamın çocukları geldi adamı sakinleştirerek götürdü. Tavuklarını sabah erken saatte çıkardığı için köpekler iki tane tavuğunu yemiş ondan dolayı saldırmış” dedi.

Cüneyt Sevindik
 

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