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Ataşehir'de hırsızlar lüks aracı soyup soğana çevirdiler

Ataşehir'de hırsızlar lüks aracı soyup soğana çevirdiler
Ataşehir'de hırsızlar lüks aracı soyup soğana çevirdiler

Ataşehir’de hırsızlar park halindeki lüks aracın tüm elektronik aksamını çalarak kaçtı.

Ataşehir’de hırsızlar lüks aracı soyup soğana çevirdiler - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz günlerde Ataşehir Esatpaşa Mahallesi Ziyapaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki BMW marka aracın camını kıran kimliği belirsiz şahıslar, araç içerisindeki tüm elektronik aksamları çaldılar.

Sahibi aracının yanına geldiğinde camının kırıldığını ve elektronik parçaların yerlerinden söküldüğünü görünce olayı polise bildirdi.

“Aracın hayalet göstergesini, klimasını, multimedyasını hepsini sökmüşler”

Aracın soyulduğu bölgede esnaf olan Okan Kaçar, “Olay pazar günü saat 06.30 sıralarında meydana geliyor. Ben de dükkana gelirken olayı gördüm. Aracın camı kırılmıştı. Hayalet göstergesi, kliması, multimedyası hepsini sökmüşler. Polis parmak izi aldı, olay yeri inceleme geldi” dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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