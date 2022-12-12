Ataşehir'de İETT aracının önünü kesip şoföre saldırdı

Olay, dün akşam saatlerinde Ataşehir Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan İETT şoförü ile bir kamyonet sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Duruma sinirlenen kamyonet şoförü, İETT aracının önünü kesti, otobüs şoförüne hakaretler savurarak darp etmeye kalkıştı. Araya otobüs içerisindeki yolcular girdi. Kamyonet sürücüsünün İETT aracının önünü kesmesi ve tartışma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Abdul Samet Kaya - Muharrem Çam

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