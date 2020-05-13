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Ataşehir'de İki katlı binanın çatısı alev alev yandı

Ataşehir'de İki katlı binanın çatısı alev alev yandı
Ataşehir'de İki katlı binanın çatısı alev alev yandı

Ataşehir'de iki katlı binanın çatısı alev alev yandı. Yükselen dumanlar İstanbul'un çeşitli noktalarından görülürken, itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alabilmek için seferber oldu.

Ataşehir'de İki katlı binanın çatısı alev alev yandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında Ataşehir, Esatpaşa Mahallesi, Başkomutan Caddesi'nde yer alan iki katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar hortumlarla yangını söndürmeye çalıştı ancak kendi yangın büyüyünce itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler ilk olarak mahsur kalan olup olmadığını araştırarak alevlere müdahale etti. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi de sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri herhangi bir müdahale için hazır olarak bekletildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmanın sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Alevleri vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti

Öte yandan İstanbul'un çeşitli noktalarından görülen yangını vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

Hanifi Bayar

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