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Ataşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Ataşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Ataşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Ataşehir'de caddeye kontrolsüz giren lüks araç otomobile çarptı. Kazada sonucu 3 kişi yaralandı.

Ataşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Tıkla İzle

Olay gece 01.20 sıralarından Ataşehir Atatürk bulvarı üzerinden bulunan Fırat caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fırat caddesi üzerinde seyir halinde olan 06 K 4587 plakalı otomobil sürücüsü E.S. ana yola çıkarken karşı istikametten gelen 34 CIJ 660 plakalı F.F.G. isimli otomobil sürücüsüyle çarpıştı. Çarpmanın sonucu park halinde bulunan 34 EFH 918 plakalı araca çarpan lüks araç güçlükle durabildi. Kazanın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulanslar 34 CIJ 660 plakalı aracın içinde bulunan 3 kişiyi, sürücü FF.G., E.K. ve E.Y.'yi yaralı olarak ambulansa kaldırdı.

İbrahim Furkan Çelik
 

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