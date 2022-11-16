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Ataşehir'de inşaat şantiyesinde korkutan yangın: 1 ölü

Ataşehir'de inşaat şantiyesinde korkutan yangın: 1 ölü
Ataşehir'de inşaat şantiyesinde korkutan yangın: 1 ölü

Ataşehir'de inşaat şantiyesinin içinde bulunan konteyner evlerde yangın meydana geldi. Yangında mahsur kalan bir kişi hayatını kaybederken yoğun dumandan etkilenen 3 kişi de hastaneye kaldırıldı. Yangın kontrol altına alındı.

Ataşehir'de inşaat şantiyesinde korkutan yangın: 1 ölü - Tıkla İzle

Olay gece saat 02:00 sıralarında Ataşehir Finanskent Mahallesi içinde bulunan inşaat şantiyesindeki konteyner evlerde meydana geldi. Henüz sebebi belirlenemeyen şekilde çıkan yangın yan yana bulunan iki konteyner evi alevlerle sardı. Olay yerinde bulunan işçilerin ihbarının sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Şantiye içinde bulunan çok sayıda işçi panik halinde kendilerini dışarı atarken yangında mahsur kalan 1 kişi hayatını kaybetti, yoğun dumandan etkilenen 3 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınırken ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

İbrahim Furkan Çelik
 

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