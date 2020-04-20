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Ataşehir'de kaçak maske üretimi yapılan atölyelere baskın

Ataşehir'de kaçak maske üretimi yapılan atölyelere baskın
Ataşehir'de kaçak maske üretimi yapılan atölyelere baskın

Ataşehir’de polis ekipleri, izinsiz maske üretimi yapılan 2 atölyeye baskın düzenledi. Suçüstü yakalanan 10 kişi hakkında idari işlem uygulanırken, çok sayıda maskeye ise el konuldu.

Ataşehir Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri, izinsiz tıbbi malzeme üreterek korona virüs salgınını fırsata çevirenlere göz açtırmıyor. Kayışdağı ve Ferhatpaşa mahallelerinde bulunan 2 atölyede izinsiz maske üretimi yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, atölyeye baskın yaptı.

Suçüstü yakalandılar

Operasyonda, büyük üretim makinesiyle maske üreten şahıslar suçüstü yakalandı. Atölyede izinsiz şekilde üretilen çok sayıda maskeye el konuldu. 2 ayrı iş yerinde çalışan toplamda 10 kişi hakkında idari işlem uygulandı.

Metin Başar - Gamze Erdemir

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