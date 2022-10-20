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Ataşehir'de kavgaya müdahale eden akraba kurşun yağdırdı

Ataşehir'de kavgaya müdahale eden akraba kurşun yağdırdı
Ataşehir'de kavgaya müdahale eden akraba kurşun yağdırdı

Ataşehir’de alkol aldıktan sonra kavga etmeye başlayan 2 kişi sokakta birbirlerini darp etti. Olayı gören akrabaları ise kavgaya müdahale ederek, kavgaya karışan bir kişi ile yanındaki şahsı silahla vurarak yaraladı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 5 Ekim tarihinde Ataşehir Esatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba olan T.B. ve S.B. birlikte alkol aldıktan sonra çıkan kavgada birbirlerini darp etti. Kavga eden şahısların akrabası olan ve kavgaya müdahil olan H.B., kavgaya karışan S.B. ile beraberindeki F.B. isimli şahsı silahla vurarak yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek bölgedeki hastaneye sevk etti.

Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir

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