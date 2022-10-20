Ataşehir'de kavgaya müdahale eden akraba kurşun yağdırdı

Olay, 5 Ekim tarihinde Ataşehir Esatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba olan T.B. ve S.B. birlikte alkol aldıktan sonra çıkan kavgada birbirlerini darp etti. Kavga eden şahısların akrabası olan ve kavgaya müdahil olan H.B., kavgaya karışan S.B. ile beraberindeki F.B. isimli şahsı silahla vurarak yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek bölgedeki hastaneye sevk etti.

Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir

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