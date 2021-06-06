Ataşehir'de kuryenin motosikletinde uyuşturucu madde ele geçirildi

İçerenköy Mahallesi Bostancı Köprüsü kapama noktasında görevli Çarşı ve Mahalle Bekçileri, şüphe üzerine durdurulan bir motosikletin bagaj kısmında arama yaptı. Ekiplerin arama yaptığı motosiklette poşet içerisinde zeytinyağı görünümlü bir teneke içerisinde 27,9 gram marihuana, 11 gram kokain maddesi tespit edildi.

S.K. isimli kuryenin yapılan üst aramasında ise uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 765 TL ve 20 dolar para, 2 adet cep telefonu ele konuldu.

Konu ile ilgili yakalanan B.Y. ve S.K. isimli şahıslar hakkında 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesine istinaden idari para cezası işlemi uygulanmış ve 05.06.2021 günü “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” den gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi .

Abdul Samet Kaya

