Ataşehir'de lokanta sahibiyle tartışan müşterinin yakınları kurşun yağdırdı

Olay, akşam saatlerinde Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi Fatih Caddesi Üzerinde bulunan lokantada meydana geldi. İddaya göre lokanta sahibi ile başlayan sözlü tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Müşterinin küfür etmesi üzerine uyaran lokanta sahibi ile tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası lokanta sahibi müşterisini bıçakladı. Yaralı bir şekilde lokantadan ayrılan müşterinin yakınları olayı öğrenmesi üzerine silahlarını alarak lokantaya geldi. Lokantaya gelen 3 kişi silahlarını çıkartarak kurşun yağdırdı. Silahlı saldırı sonrası lokanta sahibi yaralandı. Ateş eden şahıslar hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Lokantaya isabet eden kurşunlar camları ve içecek dolabının camını kırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili ve kaçan saldırganlar ile ilgili çalışma başlattı.

Ömer Karaoğlu

