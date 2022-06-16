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Ataşehir'de metrelerce sürüklendi, aracın altında kalmaktan kurtuldu

Ataşehir'de metrelerce sürüklendi, aracın altında kalmaktan kurtuldu
Ataşehir'de metrelerce sürüklendi, aracın altında kalmaktan kurtuldu

Ataşehir’de emniyet şeridinde hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan servis aracına çarptı. Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Sürücü o esnada yoldan geçen bir başka aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Ataşehir’de metrelerce sürüklendi, aracın altında kalmaktan kurtuldu - Tıkla İzle

Olay, saat 12.00 sıralarında Ataşehir Kozyatağı Bağlantı yolu üzerinde meydan geldi. İddiaya göre, emniyet şeridi üzerinde hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek şerit üzerinde arıza nedeniyle duran servis aracına arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yaşanan feci kaza araç kamerasına yansıdı.

Abdul Samet Kaya - Onur Hamzaoğlu

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