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Ataşehir'de mobilya fabrikasında yangın! İşçi son anda böyle kurtuldu

Ataşehir'de mobilya fabrikasında yangın! İşçi son anda böyle kurtuldu
Ataşehir'de mobilya fabrikasında yangın! İşçi son anda böyle kurtuldu

Ataşehir'de bulunan bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında, bir işçi duvardan sarktıktan sonra tabelalara tutunarak kurtuldu. Mahalle sakinleri kurtulmaya çalışan işçi için seferber oldu.

Ataşehir’deki fabrika yangınından işçi son anda böyle kurtuldu - Tıkla İzle

Ataşehir'de bulunan bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına çevre ilçelerden sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın saat 12.30 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi G19 sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın kısa sürede fabrikanın çatı bölümünü sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Acil servis ekipleri hazır bekletildi. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

 Fabrika yangınından işçi son anda böyle kurtuldu

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesinde bulunan mobilya fabrikasında çıkan yangında, bir işçi duvardan sarktıktan sonra tabelalara tutunarak kurtuldu. Mahalle sakinleri kurtulmaya çalışan işçi için seferber oldu.

Yangın saat 12.30 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi G19 Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın kısa sürede fabrikanın çatı bölümünü sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Duman ve alevlerin yükseldiği 2 katlı fabrikada bir işçi kendini aşağı sarkıtıp, duvardaki tabelalara tutunarak aşağı inmeye çalıştı. Mahalle sakinleri aşağı inmeye çalışan işçiye merdiven uzattı. Fabrikada çalışan işçi yara almadan kurtuldu. Öte yandan itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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