Ataşehir'de organize hırsızlık: İki evden ziynet eşyaları ve otomobili çalıp kaçtılar

Olay, 8 Kasım günü 14.00 sıralarında Ataşehir İçerenköy Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, hırsız grubundaki 3 şahıs, gözlerine kestirdikleri site önüne otomobil ile geldi. Bir kişi otomobilde beklerken, bir kadın ile bir erkek şahıs siteye girdi. Site içerisinde karşılıklı 2 daireye giren hırsızlar, evin içerisinde bulunan ziynet eşyaları ve ev sahibine ait otomobilin anahtarını çaldı. Hırsızlar, daha sonra daireden çıkıp, site içerisinde bulunan park halindeki otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

Olayla ilgili olarak çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen ve 1 adet suç kaydı bulunan Serkan S. isimli şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Firari iki şahsın yakalanması için polisin çalışması sürüyor.

Emre Sertdemir - Murat Horoz

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