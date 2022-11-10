İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ataşehir'de organize hırsızlık: İki evden ziynet eşyaları ve otomobili çalıp kaçtılar

Ataşehir'de organize hırsızlık: İki evden ziynet eşyaları ve otomobili çalıp kaçtılar
Ataşehir'de organize hırsızlık: İki evden ziynet eşyaları ve otomobili çalıp kaçtılar

taşehir’de 3 hırsız, otomobil ile geldikleri güvenlikli siteden vurgun yapıp kaçtı. Girdikleri apartmanın zillerini çalan şahıslar, boş olduğunu anladıkları karşılıklı iki daireye girdi. Evlerden ziynet eşyaları çalan hırsızlar, evde bulunan otomobil anahtarını da alarak otoparkta bulunan aracı çalarak kaçtılar. Hırsızların siteye giriş ve kaçış anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Kasım günü 14.00 sıralarında Ataşehir İçerenköy Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, hırsız grubundaki 3 şahıs, gözlerine kestirdikleri site önüne otomobil ile geldi. Bir kişi otomobilde beklerken, bir kadın ile bir erkek şahıs siteye girdi. Site içerisinde karşılıklı 2 daireye giren hırsızlar, evin içerisinde bulunan ziynet eşyaları ve ev sahibine ait otomobilin anahtarını çaldı. Hırsızlar, daha sonra daireden çıkıp, site içerisinde bulunan park halindeki otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

Olayla ilgili olarak çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen ve 1 adet suç kaydı bulunan Serkan S. isimli şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Firari iki şahsın yakalanması için polisin çalışması sürüyor.

Emre Sertdemir - Murat Horoz

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.