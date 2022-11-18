Ataşehir'de otomobilin çarpmasıyla yere düşen moto kurye kaldırımdaki taşlara çarptı

Kaza, geçtiğimiz gün Ataşehir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil kontrolsüz şekilde dönüş yaptı. O esnada otomobilin yanından geçmekte olan moto kurye, otomobilin çarpması sonucu dengesini kaybederek yere düştü. Kaldırımda bulunan taşlara çarpan kurye yaralandı. Yaralı kuryeye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Kuryenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yasin Uğur - Emre Sertdemir - Cüneyt Sevindik

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