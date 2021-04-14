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Ataşehir'de oyun konsolu çalan şahıslar kıskıvrak yakalandı

Ataşehir'de oyun konsolu çalan şahıslar kıskıvrak yakalandı
Ataşehir'de oyun konsolu çalan şahıslar kıskıvrak yakalandı

Ataşehir'de bir iş yerine girerek 3 adet oyun konsolu çalan 3 şahıs polisin takibiyle yakalandı. Yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ataşehir'de oyun konsolu çalan şahıslar kıskıvrak yakalandı - Tıkla İzle

Ataşehir'de Mevlana Mahallesinde bulunan bir iş yerinden 3 adet oyun konsolu çalınması sonucu polis ekipleri çalışma başlattı. İş yerinde yapılan kamera çalışmalarında, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen B.G., M.G. ve S,Ş isimli 3 şüpheli şahıs hırsızlık olayından sonra kaçtıkları spor otomobil ile birlikte 12.04.2021 günü Sultanbeyli Battalgazi Mahallesinde yakalandı. Şahısların yapılan sorgulamasında S.Ş. ve M.G.'nin “Hırsızlık” suçundan çok sayıda suç kaydının olduğu anlaşıldı. Adli makamlara sevk edilen B.G., M.G. ve S,Ş isimli şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Sadık Kahraman
 

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