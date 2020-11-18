Ataşehir'de restoranda korkutan yangın

Küçükbakkalköy Yolu Caddesi'nde bulunan restoranın elektrik kontağında yangın çıktı. Yangın kısa sürede restoranın içini sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken restoranın üst katındaki öğrenci yurdu tahliye edildi. Olayda yaralı ve can kaybı olmazken itfaiye ekipler yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı.

İşletme sahibi Mustafa Aslan; "8 aydır pandemi nedeniyle kapalıydı. Alarm sistemimiz her şeyimiz vardı. Erken fark ettik. İtfayeye haber verdik müdahale ettiler. Dumanın tahliye olmasını bekliyoruz" dedi.

Metin Başar

