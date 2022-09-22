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Ataşehir'de sahte bilezik satan şahıs, suçüstü yakalandı

Ataşehir'de sahte bilezik satan şahıs, suçüstü yakalandı
Ataşehir'de sahte bilezik satan şahıs, suçüstü yakalandı

Ataşehir’de bir kişi kuyumcuya girerek sahte altın bozdurmaya çalıştı. Kuyumcunun bilezikten şüphelenmesi ve keserek kontrol etmek istemesi üzerine şahıs bileziği alarak kuyumcudan çıktı. Kuyumcunun durumu diğer kuyumculara haber vermesi üzerine şahıs gittiği başka bir kuyumcuda yakalandı.

Ataşehir'de sahte bilezik satan şahıs, suçüstü yakalandı - Tıkla İzle

Olay, dün öğlen saatlerinde Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1 saat önce Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuya İkitelli'den gelen S.E. borcunun olduğunu belirterek eşinin Tokat'tan aldığını iddia ettiği bileziği bozdurmaya çalıştı. Kuyumcu Muratcan Kayhan incelediği bilezikten şüphelenmesi üzerine bileziğin sahte olduğunu keserek kontrol etmek istediğini söylemesi üzerine S.E bileziği alarak kuyumcudan çıktı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kuyumcuların şikayetçi olması üzerine S.E.'yi yakalayarak sahte altın bilezik ile beraber polis merkezine götürdü. S.E.'nin iki kuyumcuda da tutarsız cümleler kullandığı belirtildi. S.E. kendini, “Ben sahte kelimesini anlamadım” diyerek savundu. S.E.'nin kuyumcuya geldiği anlar ve sahte bileziği satmaya çalıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. 

Ömer Karaoğlu - Metin Başar

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