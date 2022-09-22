Ataşehir'de sahte bilezik satan şahıs, suçüstü yakalandı

Olay, dün öğlen saatlerinde Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1 saat önce Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuya İkitelli'den gelen S.E. borcunun olduğunu belirterek eşinin Tokat'tan aldığını iddia ettiği bileziği bozdurmaya çalıştı. Kuyumcu Muratcan Kayhan incelediği bilezikten şüphelenmesi üzerine bileziğin sahte olduğunu keserek kontrol etmek istediğini söylemesi üzerine S.E bileziği alarak kuyumcudan çıktı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kuyumcuların şikayetçi olması üzerine S.E.'yi yakalayarak sahte altın bilezik ile beraber polis merkezine götürdü. S.E.'nin iki kuyumcuda da tutarsız cümleler kullandığı belirtildi. S.E. kendini, “Ben sahte kelimesini anlamadım” diyerek savundu. S.E.'nin kuyumcuya geldiği anlar ve sahte bileziği satmaya çalıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Ömer Karaoğlu - Metin Başar

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