Ataşehir'de samuray kılıçlı cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Olay, geçtiğimiz günlerde, saat 19.00 sıralarında Ataşehir Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'ta meydana geldi. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Göktuğ B., eğitimden çıktıktan sonra yolda yürüyen Mimar Başak Cengiz'i (28) yolda takip etti, ardından çantasından çıkardığı samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı. Saldırıda ağır yaralanan Başak Cengiz kanlar içinde kaldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, Ataşehir'de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cengiz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sokak ortasında yürüyen Başak Cengiz'e samuray kılıcı ile yapılan saldırı anına ait görüntüler ortaya çıktı. Samuray kılıcı ile saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Gamze Erdemir



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