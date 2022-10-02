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Ataşehir'de seyir halindeki araçtan kurşun yağdırdılar: 3 yaralı

Ataşehir'de seyir halindeki araçtan kurşun yağdırdılar: 3 yaralı
Ataşehir'de seyir halindeki araçtan kurşun yağdırdılar: 3 yaralı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde seyir halindeki otomobilden ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay sonrası polis ekipleri harekete geçerek 3 şüpheliyi gözaltına alırken olayın husumetten kaynaklandığı iddia edildi.

Ataşehir'de seyir halindeki araçtan kurşun yağdırdılar: 3 yaralı - Tıkla İzle

Olay, saat 20.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa B., Yaşar Ö. ve Ali B., Mithatpaşa Caddesi'nde bulundukları sırada hareket halindeki bir araçtan üzerlerine ateş açıldı. İhbar üzerine yaralanan şahıslar olay yerine gelen ambulanslarla Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ile Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Halit Arslan - Sevgi Canpolat
 

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