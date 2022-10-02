Ataşehir'de seyir halindeki araçtan kurşun yağdırdılar: 3 yaralı

Olay, saat 20.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa B., Yaşar Ö. ve Ali B., Mithatpaşa Caddesi'nde bulundukları sırada hareket halindeki bir araçtan üzerlerine ateş açıldı. İhbar üzerine yaralanan şahıslar olay yerine gelen ambulanslarla Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ile Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Halit Arslan - Sevgi Canpolat



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