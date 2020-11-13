Ataşehir'de silahlı kavga: 2 yaralı

Olay, Ataşehir Cevher Dudayev Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre daha önceden aralarında arsa meselesi yüzünden husumet olan taraflar, sokak ortasında karşı karşıya geldi. Taraflar arasında yine tartışma çıkarken, tartışmanın alevlenmesiyle sinirlerine hakim olamayan şahıs, silahını çıkarak Mehmet Çetin Saraylıoğlu'na ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Saraylıoğlu ile yoldan geçen yaşlı bir adam yaralandı. Saldırgan ise koşarak olay yerinden kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırgan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olaya tanık olan Mustafa Özçelik, “Binamız kentsel dönüşüme girdi. Vurulan şahıs da apartman yöneticisi. Binanın kiracısı çıkmıyor. Kaçak yapı yapıyor. Biz bunu ilgili makamlara bildirdik. Bunun sonucunda sonra geldi apartman yöneticisini vurdu burada” dedi.

Metin Başar

