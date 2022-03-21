Ataşehir'de türkü barda kavga: Yumruklar, sandalyeler havada uçuştu

Olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Ataşehir'de bulunan bir türkü barda meydana geldi. İddiaya göre, eğlence mekanında eğlenen bir grup şahıs, sahnede istek türkü söyleyen sanatçı Azad Doğanay'a bardak ve şişe atarak saldırı girişiminde bulundu. Çevredeki müşterilerin araya girmesiyle büyüyen tartışma tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayda sahne alan sanatçı Azad Doğanay, kardeşi ve arkadaşı bıçakla yaralandı. Sandalyelerin ve yumrukların havada uçuştuğu kavga vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

“Biz sahnedeyken başka bir masadan şarkı isteği geldi”

Yaşanan olayda sahnede darbedilen Sanatçı Azad Doğanay o anları anlattı. Doğanay, “Olay dün gece ben sahnedeyken sahnede yapılan istek şarkılara karşılık bize yapılan bir hamle nedeniyle çıktı. Biz sahnedeyken başka bir masadan şarkı isteği geldi. Biz de onu okuduk. Lakin başka kalabalık bir masa vardı. O bize karşı tepki gösterdi. ‘Okumayın' gibisinden ona yönelik bize bardaklar, şişeler fırlatıldı. Yetmedi biz sahnedeyken bıçaklarla sandalyelerle saldırdılar. Kardeşim yaralandı, ben yara aldım. Benim başka bir kardeşim vardı, o biraz daha ağır yara aldı. Çok kötü bir geceydi. Kavga şarkıdan çıktı. Çünkü ondan 10 dakika öncesine kadar o masada çok güzel eğleniyorlardı. Bizi sevdiklerini de dile getirdiler. Muhtemelen alkolün verdiği etkiden de olabilir. Belki bize karşı ya da mekana karşı bir hamleydi bilmiyorum. Şikayetçi olduk. Zaten darp raporlarımız da var“ dedi.

“Ağabeyim şarkı söyledi, şarkı söyledikten sonra bardaklar fırladı”

Olayda bıçakla yaralanan türkücü Azad Doğanay'ın kardeşi Çetin Doğanay ise, “Ağabeyim Azad Doğanay'ın sahnesindeydik. Ağabeyim şarkı söyledi. Şarkı söyledikten sonra bardaklar fırladı. O esnada ben Ağabeyimin önüne geçtim. Ağabeyime değmesin diye. Kalabalık bir masaydı. Kalabalık masanın müşterileri ellerinde ekmek bıçağını çıkardı. Ağabeyime saldırdılar. O an ben abimin üstüne atladım. Çıkartılan bıçak ağabeyimin göğsüne geliyordu. Ben üstüne atladım. Koluma geldi. Kalçamdan ve sırtımdan bıçak yarası aldım. Ağabeyim de çene altında bir bıçak yarası var. Sonuç itibari ile bu çok çirkin bir hareket. Sanata ve sanatçıya bu olmaması lazım kınıyorum” diye konuştu.

Öte yandan şarkıcıya kavga öncesi bardak fırlatıldığı kameraya yansıdı.

Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik - Halit Arslan - Sevgi Canpolat

