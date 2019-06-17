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Ataşehir'de yangın

Ataşehir'de yangın
Ataşehir'de yangın

Ataşehir’de çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Yenişehir Mahallesi İmar İskan Blokları Caddesi üzerindeki bir binanın 4. katında yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar kendilerini sokağa atarken, bazı bina sakinleri evlerinde mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerini arayarak yangını bildirdi. O anlar ise bir televizyon programından eve dönen bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Ekipler tarafından binadan çıkartılan vatandaşlara 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Görgü tanıkları, 2 kişinin dumandan etkilendiğini öne sürdü. Yanan dairede yabancı uyruklu şahısların yaşadığı öğrenildi.  

Mustafa Biçer - Caner Evyapan

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