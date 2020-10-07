Ataşehir'de yangın çıkan evde can pazarı kamerada

Ataşehir'de geçtiğimiz Pazar günü çıkan yangına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Yangın, 3 gün önce Ataşehir Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı binada çıkmıştı. İkinci katta çıkan yangın sırasında evde bulunan Rukiye Yılmaz ile 2 ve 5 yaşındaki iki çocuğu dairede mahsur kaldı. Evden çıkan alev ve dumanları fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın esnasında evde mahsur kalan aileyi kurtarmak için mahalleli de seferber oldu. Vatandaşlar pencerede bulunan demir korkulukları kırarak ve esneterek anne ve çocukları kurtardı. Anne ve çocukların mahalleli tarafından kurtarılması cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Çocukların kurtarılma anı kamerada

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, 2 katlı binada yangın çıkıyor. Mahalleli seferber olarak yangın çıkan evin penceresinde bulunan demir korkulukları kırarak anne ve çocukları kurtarıyor.

Aykut Zor