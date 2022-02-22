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Ataşehir'de yaşlı kadının yaşadığı gecekondu alevlere teslim oldu

Ataşehir'de yaşlı kadının yaşadığı gecekondu alevlere teslim oldu
Ataşehir'de yaşlı kadının yaşadığı gecekondu alevlere teslim oldu

Ataşehir’de bulunan bir gecekonduda yangın çıktı. Alevlere teslim olan gecekondu kullanılmaz hale geldi. Gecekonduda tek başına yaşadığı belirtilen yaşlı kadın son anda kurtarıldı.

Ataşehir’de yaşlı kadının yaşadığı gecekondu alevlere teslim oldu - Tıkla İzle

Yangın, bilinmeyen bir nedenle saat 04.30 sıralarında Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi 3092'nci Sokak'ta bulunan tek katlı gecekonduda çıktı. Kısa sürede alevlerin yükseldiği gecekondu kullanılmaz hale gelirken evde tek başına yaşadığı belirtilen yaşlı kadın çevredeki vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Çıkan yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Polis ekipleri yangının çıkış sebebi için çalışma başlattı.

Onur Hamzaoğlu
 

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