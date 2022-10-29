Ataşehir'deki cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

İddiaya göre, geçtiğimiz çarşamba günü arkadaşlarıyla birlikte Ataşehir'de caddede üzerinde yürüyen Azerbaycanlı Elnur Gasımov'a otomobilden ateş açıldı. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Gasımov yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Elnur Gasımov'un arkadaşlarıyla yürüyüş yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak yere düştüğü, otomobilin ise hızla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Öte yandan, cinayet ile ilgili çalışma yapan polis ekiplerinin 2 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

Onur Hamzaoğlu - Metin Başar



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