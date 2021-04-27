Ataşehir'deki sanayi sitesinde yangın paniği

Yangın, Ataşehir'de bulunan bir iş yerinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerine ait kaynak makinasının motor kısmında başlayan yangın paniğe neden oldu. Çıkan yangında iş yerinden yoğun dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri yoğun dumanların yükseldiği yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri ise vatandaşların yardımıyla iş yerinden çıkartılan ve yoğun dumandan etkilenen vatandaşa müdahale etti. Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Öte yandan korku dolu anların yaşanmasına neden olan yangın havadan görüntülendi.



Metin Başar - Yusuf Enes İnce

