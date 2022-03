Ataşehir'in kadın, çekici operatörünü görenler şaşkınlığını gizlemiyor

Ataşehir'de Yediemin Otoparkı'nda çalışan 26 yaşındaki Hatice Dervişoğlu, 6 yıl önce büyük araçlara duyduğu ilgi ve ailesinin desteği ile “Mesleğin kadını, erkeği olmaz” diyerek çekici operatörü olarak çalışmaya başladı. Dervişoğlu, ojeli tırnakları, topuklu ayakkabılarıyla işi gereği İstanbul'un caddelerinde ve sokaklarında hasarlı araçları çekiyor. Dervişoğlu'nu görenler önce şoke oluyor, sonra tebrik ediyor. Mesleğini severek yapan Hatice Dervişoğlu, kadınlara örnek oluyor.





“Yaptığım meslekle de gurur duyuyorum”

Konu hakkında konuşan Hatice Dervişoğlu, “Çok mutluyum. Yaptığım meslekle de gurur duyuyorum. Kadının yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Sözümün her zaman arkasındayım. Kadının yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Güç olarak da artık her şey cihazlarla zaten yapılıyor. Ben inanıyorum kadın her şeyi başarabilir. Hiçbir mesleğin kadını veya erkeği yoktur” dedi.

“Baktım, erkekler yapıyor, “Ben de yapabilirim” dedim”

Dervişoğlu devamında, “Mesleğe Yediemin Otopark'ında büyük araçlara karşı olan ilgimden dolayı başladım. Baktım, erkekler yapıyor, “Ben de yapabilirim” dedim. Ailem ve çevremden çok güzel tepkiler aldım. Ondan sonra iş yerindeki iş arkadaşlarım ve memur arkadaşlarım beni çok destekliyor. Birçok operatör arkadaşımız var. Aralarında tek kadın operatör benim. Onlar da benimle çok gurur duyduklarını ve mutlu olduklarını söylüyor. Gittiğim olaylarda çok güzel tepkiler alıyorum, gergin ortam bir anda duruluyor. Yol üzerinde acil gitmem gerektiği durumlar oluyor. Sinyal veriyorum, sirenlerimi yakıyorum. Herkes trafikte de öncelik tanıyor. Buradan bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Daha güzel günlerimiz için bence herkes bir şey yapmalı. Ben çekici kullanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Mesleğin cinsiyeti olmadığını bize kanıtladı”

Vatandaşlardan Rafık Cengiz, “İlk defa çekici kadın gördüm. Kendisiyle gurur duydum. Mesleğin cinsiyeti olmadığını bize kanıtladı. Kendisini tebrik ediyoruz, Gurur duyuyoruz” diye konuştu.



Mustafa Ayabakan - Sevgi Canpolat