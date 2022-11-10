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Atatürk '3D Mapping' gösterisiyle anıldı

Atatürk '3D Mapping' gösterisiyle anıldı
Atatürk '3D Mapping' gösterisiyle anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84'üncü yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapılan "3D Mapping" gösterisiyle anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 84'üncü yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde "3D Mapping" (video haritalama, film ve animasyonların doğal dokuya uygun olarak oturtularak yayınlanması) gösterimi yapıldı. Gösterimde Mustafa Kemal Atatürk'ün katıldığı önemli savaşlar anlatılırken, bazı videolarına da yer verildi. Gösterime çok sayıda Çanakkaleli vatandaş katılarak izledi.

Ahmet Berke Erdal - Emir Üstün

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