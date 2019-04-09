Atatürk Havalimanı boş hali havadan görüntülendi

Yeni havalimanına büyük göçün ardından sivil kullanıma kapatılan Atatürk Havalimanı, tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor. Saniyede 1 uçak iniş kalkışı ile 4 Eylül 2016'da rekor kıran havalimanı, bugün günde ortalama sadece birkaç kargo uçağı iniş kalkış yapıyor. Sivil kullanıma tamamen kapatılan Atatürk Havalimanı bomboş durumu havadan görüntülendi.

Çekilen görüntülerde uçakların yanaşmak için yer bulamadığı peronların tamamen boş olduğu görüldü. Atatürk Havalimanının taşınmasının ardından çevresi de büyük bir sessizlik içerisinde kaldı. Binlerce aracın oluşturduğu yoğun trafik ortadan kayboldu. Havalimanının taşınmasına bazı vatandaşlar uçakların iniş kalkışlarını izleyemedikleri için üzülürken bazıları da gürültü kirliliğinin azaldığı için taşınmadan memnun.

Uçakların yoğunluğu radar trafiğinde

Uçakların trafik yoğunluğunun takip edildiği sistemde ise Atatürk Havalimanı'na çok nadiren uçakların iniş kalkış yaptığı görülüyor. Uçakların Karadeniz üzerinden yeni havalimanına iniş yapmak için sıraya giriyor. Havalimanının girişinde oluşan yoğun trafik tamamen ortadan kalkmış durumda. İçeriye genellikle malzeme taşımak için gelen araçların olduğu görülüyor. Havalimanının iş çıkışı saatlerinde ise trafik yoğunluğunu oldukça azalttığı görülüyor.

“Çok güzel bir manzaraydı illaki ararız”

Havalimanını taşınmasından dolayı eski manzaralarının olmayacağını dile getiren Yelda Balkan, “Bir yandan üzüldük tabi ki kaç yıldır burada yaşıyoruz, çok güzel bir manzarası vardı. Bir yandan ise iyi oldu artık bizim beynimizde yankılanmaya başlıyordu o uçak sesleri. Şu anda bizim açımızdan rahatça ve sessizce oturmamız bakımından iyi oldu taşınması. Beğeniyorduk manzarasını çok güzeldi, Florya'nın asıl güzel olan tarafı havalimanıydı o bakımdan gitmesi kötü oldu. Çok güzel bir manzaraydı illaki ararız” ifadelerini kullandı.

“Manzara konusunda bizim için çok büyük bir kayıp”

Arkadaşlarıyla birlikte uçakların kalkış ve inişlerini izlemekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Kağan Çalışkan, “Manzara konusunda bizim için çok büyük bir kayıp. Ancak gürültü açısından daha iyi olacağını düşünüyorum. Ben Florya'da yaşıyorum gece gündüz uçak sesleri duyuyorduk. Taşınalı iki gün oldu gürültü açısından biraz daha huzurluyuz ama manzara konusunda çok büyük eksikliğimiz var. Haftanın iki günü buraya gelip izlerdik arkadaşlarımızla çok keyifli oluyordu. En azından bir yarım saat başımızın ağrımasını göze alırdık. Manzarayı tabi ki özleyeceğiz ama ses bakımından iyi olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“Manzarayı ve uçak seslerini özleyeceğiz”

Havalimanın taşınmasından dolayı uçakların kalkış ve izleyişini izleyemediği için üzüntülü olduğunu dile getiren Yusufcan Figengül, “Maalesef taşındılar manzaramız için çok güzeldi ama başka bir yönden Türk Hava Yolları ve başka hava yolları bu taşınma sayesinde daha büyüyebilir. Tabi ki buradan gitmesi üzücü oldu. Bir ay boyunca her öğlen yemeği arasında buraya gelirdim. Şimdi burası bomboş artık bu kadar fazla buraya geleceğimi sanmıyorum. Manzarayı ve uçak seslerini özleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Ahmet Faruk Sarıkoç