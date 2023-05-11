Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabı açıldı

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin 499 bin metrekarelik ilk etabı açılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Açılışa birçok vatandaş katıldı. Millet bahçesinin ilk etabında yetişkin ve çocuklar için oyun alanları, sıfır atık atölyeleri, müzik dinleti alanları kuruldu. Açılışa gelen çocuklar için çeşitli oyun alanları kurulup yarışmalar yapıldı. Yarışmayı kazanan çocuklara ise hediyeler verildi.

Yaklaşık 2 milyon metrekare alan üzerine kurulu Millet Bahçesi dünyada bu büyüklükte beşinci sırada, Türkiye'nin de en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyor. 9 ayrı noktadan girişi olan Millet Bahçesi'nde kurulan seralardan vatandaşlar doğal ürünler temin edecek. Bahçe içerisinde yaklaşık 2 buçuk kilometre uzunluğundaki yapay dere kenarlarında seyir terasları, piknik yapılabilecek alanlar ve dinlenme alanları oluşacak. Ayrıca millet bahçesindeki bütün çalışmalar bittiği zaman oyun alanları, tenis kortları, basket, voleybol sahaları, kay-kay pistleri, sosyal tesislerdeki sergi sarayları, aş evi, kütüphaneler, millet kıraathaneleri yer alacak. Altyapı imalatlarının yüzde 95'ine yakını bitmiş durumdayken yolların yüzde 90'a yakını ise tamamlandı. Yeşil alanda ağaç dikim faaliyetleri de devam ediyor.

Çuval yarışında birinci olan Sudenaz Tutar, “İlk başta çok heyecanlıydım. Sonra kazanınca mutlu oldum. Burası çok güzel bir yer beğendim. Buraya annem ve kardeşlerimle geldik. Çok eğleniyoruz” dedi. Etkinliğe katılan Ahmet Asaf Çelik, “Yarışmada ilk başta çok heyecanlıydım. Kaybedeceğimi zannettim. Annemden taktik alarak birinci oldum. Buraya annem ve yengemlerle geldim” şeklinde konuştu.

Volkan Kayalar - Hacer İnci



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