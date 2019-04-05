Atatürk Havalimanı taşınma sürecinde yollar trafiğe kapatıldı

Türk havacılık tarihinin en büyük taşınması olan ve ‘Büyük Göç' olarak adlandırılan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci devam ediyor. Taşınma sürecinde, taşınmanın sorunsuz ve güvenli gerçekleşmesini sağlamak amacıyla bazı yollar araç trafiğine kapatıldı. 5 Nisan saat 22.00'de kapatılan Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı-Mahmutbey yönü 6 Nisan saat 23.59'a kadar 26 saat sürüyle kapalı kalacak. 5 Nisan saat 22.00'de kapatılan Kuzey Çevre Otoyolu Mahmutbey-İstanbul Havalimanı yönü 6 Nisan saat 10.00'a kadar 12 saat süreyle kapalı kalacak. 5 Nisan saat 22.00'de kapatılan Kuzey Çevre Otoyolu Raşadiye-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı yönü ise 6 Nisan saat 10.00'a kadar 12 saat süresince araç trafiğine kapatılacak.

Ayrıca, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü zorunlu olarak kullanan araçlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yönlendirilecek. Trafiğe kapatılan yollar hakkında açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise vatandaşları uyararak, "Sürücülerin ve bölge halkının sorun yaşamamaları için, trafiğe kapalı yolların bulunduğu bölgeleri özel araçlarıyla kullanmamaları gerekmektedir" dedi.

5 Nisan'da trafiğe kapatılan yollar

5 Nisan saat 22.00'den başlayarak taşınma süresince trafiğe kapatılan yollar şöyle:

"Rauf Orbay Caddesi sahilden Yeni Havalimanı Caddesine katılım havalimanı istikameti dönüşler kapatılacak (Trafik Havuzlu Kavşak Alt Geçidi ve Florya istikametine verilecek), AFAD ve biyolojik atık tesislerinden yeni havalimanına katılım, su deposu kavşak içerisinde bulunan gümrük müdürlüğünden gelen araçlar Yenibosna istikametine (Bakırköy veteriner hizmetleri istikameti) yönlendirilecek, Dünya Ticaret Merkezi çıkışı, CNR'den Yeni Havalimanı Caddesi havalimanı istikameti katılım kapatılacak, akım CNR Expo içerisine levhalarla işaretlenip fidanlık güney yan yola verilecek, DTM toprak alanı İSPARK çıkışlardan Yeni Havalimanı Caddesi katılım, CNR katılım tersten araç verilmeyecek, Havalimanı A kapısından Yeni Havalimanı Caddesine katılım (trafik sahil istikametine CNR kavşaktan CNR Expo içerisine fidanlık güney yanyola yönlendirilecek), Havalimanı A kapısı ve VIP dönüşlerinden tersten araç verilmeyecek, Basınekspres'den havalimanı istikametine A kapısına gelen akım tersten verilmeyecek, Kargo terminali kavşak ve VIP den gelen araçlar CNR Expo istikametine yönlendirilecek, Ulaştırma Bölge Müdürlüğü havalimanı caddesi sadece görev tırların geçişi sağlanacak diğer araçlar fidanlık güney yanyola yönlendirilecek, B kapısı havalimanı teknik den gelen görevli tırlar Shell ulaştırma önünden Basınekspress'e katılım sağlanacak (diğer araçlar CNR istikametine yönlendirilecek), B kapısı yeni varyanttan Basınekspres'e akım verilmeyecek, D-100 fidanlık güney yoldan AHL istikameti akım verilmeyecek, Basınekspres'den AHL istikameti Çobançeşme köprü altından gelen tüm araçlar havalimanına verilmeyecek gelen akım D-100 kuzey ve güneye verilecek, Shell benzinlik arkası fuar çıkışlarından gelen araçlar D-100 güney istikametine yönlendirilecek araçların Basınexpres'e tersten girişleri engellenecek, E-5 güney yan yoldan Basınekspres dönüşlerine akım verilmeyecek, E-5 kuzeyden Basınekspres dönüşleri, E-5 güney yan yoldan Atatürk havalimanı istikameti havalimanı dönüşleri, E-5 kuzeyden Atatürk Havalimanı istikameti havalimanı caddesi dönüşler kapatılacak, D100 kuzeyden basın yanyol Kuyumcukent'e gelmeden AHL istikametine tersten araç verilmeyecek, AHL'den gelip Basınekspres istikameti D-100 kuzeye katılım tersten araç verilmeyecek, Kuyumcukent köprü altı yanyol tersten ve düzden Basınekspres'e araç verilmeyecek gelen araçlar Bahçelievler ve Küçükçekmece istikametine yönlendirilecek, Basınekspres'den (Atatürk Bulvarı) TEM istikametine olan tüm katılımlar kesilecek ( Altınyıldız köprü, Kuyumcukent köprü, Halkalı köprü, İkitelli köprü), TEM kuzeyden ve güneyden Kuzey Marmara Otoyolu kapama, TEM kuzeyden Basınekspres 3. Köprü istikametine tersten araç verilmeyecek, Basınekspres yol bitimi kuzey marmara yoluna girmeden Başakşehir depozito kavşağı dönüş tersten araç verilmeyecek, Mall of İstanbul AVM'den Kuzey Marmara Otoyolu kapama, İstoç'tan Kuzey Marmara Otoyoluna kapama, İkitelli organizeden Kuzey Marmara Otoyoluna katılım, ICA otoyol bakım köprüsü dönüşü, Başakşehir 4. Etaptan olimpiyat stadı katılım (Başakşehir katılım tersten de kapama yapılacak), Habiplerden gelip Kuzey Marmara Otoyolu güney marmara otoyolu katılım, Arnavutköy katılım (tersten de kapama yapılacak), Fenertepe Aytemiz giriş ve çıkışları kapama, Yeni havalimanından gelip ışıklar gişesi istikametine akım tersten verilmeyecek, D-20 Kemerburgaz yolundan gelip ışıklar gişesinden Kuzey Marmara Otoyoluna katılan araçlar, Ağaçlı gişelerden yeni havalimanı istikameti kapatılacak kargo terminalinden gelip Kuzey Marmara Otoyolu yeni havalimanı istikametine akım verilmeyecek, D-20 Yassıören'den gelip yeni havalimanı istikametine akım verilmeyecek, D-20 Kemerburgaz'dan gelen akım yeni havalimanı istikametine verilmeyecek, Çatalca ve Fatih alan gişeler, E-80 Reşadiye kuzey katılım, Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye (kuzey) ayrımı, Reşadiye bağlantı yolu Kuzey Marmara Otoyolu ayrımı, FSM Kuzey Marmara Otoyolu ayrımı çamlık kavşağı, Hüseyinli gişeler Kuzey Marmara Otoyolu kuzey yolu katılım, Riva gişeler Kuzey Marmara Otoyolu kuzey yol katılım.”

Alternatif yollar

Kullanılabilecek alternatif yollar ise şöyle:

"Sahil Kennedy Caddesi, Adnan Kahveci Bulvarı, E-5 Kuzey Güney Yol, Değirmenbahçe Caddesi, 20 Temmuz Caddesi, Cemal Ulusoy Caddesi, Çınar Caddesi, Koçman Caddesi, Bahar Caddesi, Halkalı Caddesi, İkitelli Caddesi, Tem Kuzey Güney Yol, Başakşehir 4. Etap yolu, Mahmutbey yolu, Eski Edirne Asfaltı, Odayeri Kemerburgaz yolu, Bolluca İhsaniye yolu, D-20 Hasdal Kemerburgaz yolu, Fatih Sultan Mehmet köprüsü Tayakadın istikametinden gelen akım D-20 istikametine yönlendirilecek."

6 Nisan'da trafiğe kapatılacak yolar

6 Nisan saat 01.00 ile 23.59 arasında trafiğe kapatılacak yolar ise şöyle:

"Fatih alan gişelerden İstanbul havalimanı istikametine akım verilmeyip Çatalca gişelerde yeni havalimanı istikameti yeni havalimanından çıkış Tayakadın istikameti tersten akım verilmeyecek, Yeni havalimanı çıkış D-20 Kemerburgaz istikametine tersten araç verilmeyecek, Havalimanından Kuzey Marmara Otoyoluna katılım transitten akım verilmeyecek, Kargo terminalinden gelip kuzey marmara y55 istikametine akım verilmeyecek, gelen akım D-20 Kemerburgaz'a yönlendirilecek, Ağaçlı gişelerden gelen akım D-20 istikametine verilecek, AHL istikametine akım verilmeyecek, Işıklar gişesinden (Odayeri kavşak gelen akım AHL istikametine verilmeyecek Fenertepe gişeler Shell AHL istikametine tersen ve düzden araç verilmeyecek), Fenertepe kavşağı AHL istikameti tersten ve düzden araç verilmeyecek, Başakşehir katılım AHL istikameti tersten ve düzden akım verilmeyecek, Kuzey Marmara Otoyolu AHL istikameti İstoç OSB ayrımı tersten araç verilmeyecek tem kuzey İstoç'tan gelip paralı yol yeni havalimanı istikameti ve AHL istikametine akım verilmeyecek, Kuzey Marmara Otoyolu tem bağlantıdan yeni İstanbul havalimanı arası gidiş geliş güzergahından bağlanan tam bağlantı yolları cadde ve sokaklar, Yavuz Sultan Selim köprüsü gidiş geliş.

Kapatılacak yollar; Paralı yol Küçükçekmece ayrımı tersten araç verilmeyecek (Depozito istikameti), Depozito gelip basınekspres istikameti akım TEM kuzey ve TEM güneye verilmeyecek, (Depozitodan gelip) paralı yoldan gelip tem güneye dönüş tersten araç verilmeyecek, TEM güney Mahmutbey'den gelip basınekspres havalimanı istikametine akım verilmeyecek, TEM kuzey İstoç'tan gelip AHL istikameti basınekspres akım verilmeyecek, Basınekspres'ten gelip AHL istikameti Halkalı-İkitelli ayrımları tersten araç verilmeyecek, İkitelli köprü üzeri Bağcılar'dan gelip Basınekspres, AHL istikameti köprü üzerinden Halkalı istikametine yönlendirilecek Basınekspres'ten gelip AHL istikameti İkitelli köprü altına tersten araç verilmeyecek İkitelli-Halkalı AHL istikameti basınekspres istikametine araç verilmeyecek, Basınekspres AHL istikameti Güneşli köprü Halkalı katılım tersten araç verilmeyecek, Güneşli köprüden gelip AHL istikameti köprü üzerinden basınekspres AHL istikametine akım verilmeyecek Güneşli köprüden Halkalı içerisinden AHL istikametine tersten araç verilmeyecek, Güneşli köprüden Halkalı içerisinden AHL istikametine akım verilmeyecek, Basınekspres'ten AHL istikameti Altınyıldız köprü Sefaköy ayrımı tersten araç verilmeyecek, Basınekspres AHL istikameti Altınyıldız köprü Starcity den gelen akım Sefaköy'e yönlendirilecek, Basınekspres AHL istikameti Altınyıldız köprüye Sefaköy istikametinden gelen akım tersten verilmeyecek, Sefaköy Altınyıldız'dan gelip AHL istikametine gelen akım Pulmann otel önünden Kuyumcukent köprüye yönlendirilecek, Basınekspres AHL istikameti Kuyumcukent (Çobançeşme) ayrımı tersten araç verilmeyecek (karat 34 onu), Kuyumcukent köprü üzerinden AHL basınekspres istikametine akım verilmeyecek, akım Ladin Sokaktan Altınyıldız köprüye yönlendirilecek, Basınekspres'ten E-5 kuzey katılım tersten araç verilmeyecek, Basınekspres'ten E-5 güney ayrımı tersten araç verilmeyecek."

6 Nisan saat 01.00 ile 23.59 arasında kullanılabilecek alternatif yollar şöyle:

"Tayakadın D-20 İstikameti, Bolluca İhsaniye Yolu, Odayeri Kemerburgaz Yolu, İstanbul Caddesi, Eski Edirne Asfaltı, Mahmutbey Yolu, Başakşehir 4. Etap Yolu, TEM Kuzey Güney Yol, İkitelli Caddesi, Halkalı Caddesi, Koçman Caddesi, Bahar Caddesi, Çınar Caddesi, Cemal Ulusoy Caddesi, 20 Temmuz Caddesi, Değirmenbahçe Caddesi, E-5 Kuzey Güney Yol, Adnan Kahveci Bulvarı, Sahil Kennedy Caddesi, D-20 Hasdal Kemerburgaz Yolu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü."