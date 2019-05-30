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Atatürk Havalimanı'nda devir teslim tamamlandı

Atatürk Havalimanı'nda devir teslim tamamlandı
Atatürk Havalimanı'nda devir teslim tamamlandı

Tarifeli yolcu seferlerinin sona ermesinin ardından Atatürk Havalimanı’nı işleten TAV Havalimanları, bugün itibariyle devir teslimi işlemleri tamamlayarak havalimanını Devlet Hava Meydanları İşletmesine (DHMİ) teslim etti.

2000 yılından beri TAV Havalimanları tarafından işletilen Atatürk Havalimanı'nı, 5-6 Nisan'da gerçekleştirilen büyük taşınmayla İstanbul Havalimanı'na taşınmış ve ticari yolcu uçuşlarına tamamen kapatılmıştı. Yolcu taşımacılığının sonlanmasının ardından bir süredir Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve TAV arasında süren devir teslim işlemleri noktalandı.

DHMİ'den yetkililerinden edinilen bilgiye göre, bugün itibariyle devir teslim işlemi tamamlanarak DHMİ'ye teslim gerçekleştirildi. Öte yandan terminal binası içerisindeki bakım onarım çalışmalarına başlanıldığı öğrenildi. 

Ferhat Yasak


 

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