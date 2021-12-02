Atatürk Havalimanı'nda elektrik kablosu hırsızlığı kamerada

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından “İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık” suçu ile ilgili Bakırköy'de yürütülen çalışmalar kapsamında 27 Kasım'da sabah saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı B Kapısında aniden elektriklerin kesildiği anlaşıldı. Havalimanı güvenlik personelince yapılan kontrolde elektrik kablo bağlantılarının kesik olduğu ve 60 metre uzunluğunda bir kablonun yerinde olmadığı anlaşıldı.

Bunun üzerine güvenlik kamera görüntülerinin incelenirken, olayı Atatürk Havalimanı'nda teknisyen olarak çalışan M.A.'nın gerçekleştirdiği belirlendi. Şahsın kestiği ve el arabasıyla bina dışına taşıdığı kabloları sivil bir araca yüklediği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, “İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık” suçundan adli makamlara sevk edildi.

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