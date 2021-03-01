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Atatürk Havalimanında onlarca uçak yolcularını bekliyor

Atatürk Havalimanında onlarca uçak yolcularını bekliyor
Atatürk Havalimanında onlarca uçak yolcularını bekliyor

Covid-19 salgını nedeniyle sefer yapamayan onlarca uçak, Atatürk Havalimanında sefer yapıp yolcularına kavuşacağı günü bekliyor.

Atatürk Havalimanında onlarca uçak yolcularını bekliyor - Tıkla İzle

Sivil yolcu taşımacılığına kapatılan Atatürk Havalimanı'nda pandemi nedeniyle sefer yapamayan uçakların park alanı haline geldi. Birçok uçak firması iptal olan veya azalan uçuş seferleri nedeniyle uçaklarını park halinde bekletmek zorunda kaldı. Geçen yıl nisan ayında ilk vakaların gözükmeye başlamasıyla tüm dünya genelinde ekonomik durgunluk en çok da havayollarını etkiledi. Sivil taşımacılık yapan havayolu şirketlerinin birçoğu sefer azaltarak kullandığı uçakları park halinde beklemeye aldı. Türkiye genelinde normalleşme sürecine adım adım girilirken uçakların da Atatürk Havalimanından kalkıp yeniden sefer yapmaları bekleniyor.

Ahmet Faruk Sarıkoç
 

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