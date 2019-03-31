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Atatürk Havalimanı'nda seçim kuyrukları

Atatürk Havalimanı'nda seçim kuyrukları
Atatürk Havalimanı'nda seçim kuyrukları

Atatürk Havalimanı, havayolu şirketlerinin yaz tarifesinin başlangıcı olan 31 Mart Pazar günü en yoğun günlerinden birini daha yaşadı. Bu yoğunluğa bir de pasaport polislerinin seçim sandıklarında görevlendirilmesi eklenince uzun kuyruklar oluştu.

İstanbul Havalimanı'nın 7 Nisan'dan itibaren tam kapasite ile birlikte hizmet vermeye başlaması ile ticari uçuşlara kapatılacak Atatürk Havalimanı, havayolu şirketlerinin yaz tarifesinin başlangıcı olan 31 Mart Pazar günü en yoğun günlerinden birini daha yaşadı. Bu yoğunluğa bir de pasaport polislerinin seçim sandıklarında görevlendirilmesi eklenince uzun kuyruklar oluştu.

Ofislerde bulunan personel Kontuarlara alındı 

Pasaport kontuarlarında görev yapan polisler ise sabah saatlerinden itibaren başlayan kuyruğu azaltmak ve yolcuların uçaklarına yetişebilmesi için yoğun çaba harcadı. Ofislerde görev yapan polisler de kuyruğu azaltmak için pasaport kontuarlarında görevlendirildi. Pasaport bankolarında çalışan polisler mola yapmadan aralıksız olarak çalışıyor.

Yaşlı bebekli yolculara öncelik verildi. Görevli polisler 5 saate yakın süre mola vermeden aralıksız çalıştı. Türk Hava Yolları ise yaşanan bu durumdan etkilenen ve uçağına yetişemeyen yolcularını yer olması durumunda bir sonraki seferlere ücretsiz olarak aktardı.

Yolcular oluşan uzun kuyruklar nedeniyle uçağını kaçırma endişesi yaşarken zaman zaman tartışmalar da yaşandı.

Küçük pasaport kapatıldı 

Emniyet yetkilileri personel azlığı nedeniyle iki pasaport noktasından birini kapatarak hizmet verdi. Yolcuları tek noktada toplayan yetkililer işlemlerin daha hızlı yürümesini sağladı.

Tuncer Cengiz 

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