Atatürk Havalimanı'nda seçim yoğunluğu

Türkiye genelinde yarın yapılacak olan yerel seçimler öncesi vatandaşlar Atatürk Havalimanı'na akın etti. Seçim için farklı şehirlere gitmek amacıyla havalimanına gelen yolcular, İç Hatlar Terminali'nde yoğunluk oluşturdu. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde güvenlik noktaları ile kontuarlarda yaşanan yoğunluk dikkat çekti.

Oy kullanmak için Almanya'dan gelerek Konya'ya giden Selim Uludokumacı, seçmen kaydının Konya'da olduğunu söyleyerek, "Hem vatana hem millete hizmet edecek şekilde beklentilerimiz var. Hayırlısı ne ise o olsun" ifadelerini kullandı.

"Kesinlikle herkes oyunu kullansın"

İstanbul'da çalışan ve seçmen kaydı Hatay'da bulunan Mehmet Keleş ise "Hatay'a bir günlüğüne oy kullanmak için gidiyorum. Herkesi sandığa davet ediyorum. Kesinlikle herkes oyunu kullansın. Allah Türkiye Cumhuriyeti hakkında hayırlısı ne ise onu versin. Türkiye bölünmez, bunu herkes iyi bilsin. Seçimler yüzünden kimse de kimse ile dargın olmasın. Sonuçta hepimiz aynı bayrağın altında yaşıyoruz" dedi.

Tuncer Cengiz